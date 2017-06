Vietato sbagliare. Si avvicina l'esordio negli Europei Under 21 in Polonia per l'Italia di Gigi Di Biagio. Il tecnico degli Azzurrini ha suonato la carica in vista del match inaugurale contro la Danimarca in cui, nonostante la pressione, non sono ammessi passi falsi: "La gara di domani è la più importante anche in virtù della nuova formula della competizione - spiega il ct in conferenza stampa -. Sarà fondamentale l'approccio. Nessuno della nazionale maggiore si deve sentire sicuro del posto. Chi si è aggregato a noi ha una gran voglia. La Danimarca è una squadra cresciuta tantissimo negli ultimi anni, è molto organizzata e propone un bel calcio. Li abbiamo visionati e analizzati ma il focus deve essere su noi stessi".

Ad agitare la vigilia azzurra ci ha pensato il 'caso Donnarumma' con il portiere del Milan che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società rossonera. Da questa vicenda, però, secondo quanto spiega Di Biagio, il classe 1999 dovrà trarre insegnamenti positivi: "Devono saper convivere con queste cose - assicura -. Noi rimaniamo concentrati sulle partite. Ho provato ad estraniare Gigio dalla situazione, per lui questi rumors saranno un’occasione di crescita".

Carico e motivato anche il capitano dell'Under 21, Marco Benassi: "La voglia di riscatto è tanta - assicura il centrocampista del Torino -. Due anni fa fu una grandissima delusione, ma è servita a chi c'era per trasmettere a questo nuovo gruppo la nostra voglia di rivalsa. Dobbiamo prendere gli insegnamenti di due anni: sbagliare mezz'ora contro la Svezia ci costò tantissimo. Domani non possiamo sbagliare nulla, come ha detto il mister sarà come un ottavo di finale. Essere capitano con i big cambia? Con loro o senza il mio ruolo non cambia: sono due anni che sono il capitano di questa squadra e la presenza dei big è solo un valore aggiunto".