Under 21: il 27 marzo amichevole contro la Spagna all'Olimpico di Roma

A quattro mesi dagli ultimi impegni - la gara giocata in casa dell'Inghilterra e quella con la Danimarca disputata a Bergamo - la Nazionale Under 21 riprende il cammino in vista degli Europei di questa estate con un'altra doppia amichevole. Polonia e Spagna sono le avversarie: gli azzurrini di Di Biagio affronteranno la prima a Cracovia giovedì 23 marzo (Stadion Cracovii ore 20.45) e la seconda allo stadio Olimpico di Roma lunedì 27 marzo (ore 21).



Quest'ultima partita sarà oggetto di sperimentazione Var (Video assistant referees) da parte della Lega di Serie A nell'ambito del protocollo con Fifa e Ifab, come in precedenza accaduto per l'Under 21 nella gara di Bergamo e per altre squadre giovanili come la Nazionale Under 19 che è stata la prima a sperimentare in modalità on-line proprio in occasione di una amichevole con la Spagna (18 gennaio allo stadio Friuli di Udine).



Si tratta di due test impegnativi per la squadra del tecnico, una prova generale in vista dell'in programma a giugno prossimo in: come l'Italia, anche i polacchi e gli spagnoli sono tra le. Gli azzurrini, inseriti nelinsieme a, esordiranno ilcontro i danesi.