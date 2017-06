Europei Under 21: Spagna-Italia, in palio la finale

E' il giorno delle semifinali agli Europei Under 21 in Polonia: in campo alle ore 18 a Tychy Germania-Inghilterra, mentre alle 21 a Cracovia spicca la super sfida tra Spagna e Italia. Le Furie Rosse di Celades hanno vinto le tre gare del girone e sono i grandi favoriti per il successo finale mentre gli azzurrini di Di Biagio sono riusciti a battere i tedeschi e a superare il turno anche se stasera saranno senza Conti e Berardi, squalificati.

Due assenze pesanti per l'Italia che però davanti a Donnarumma ritrova Caldara e Rugani mentre in attacco viene riproposto Petagna coi due "viola" Chiesa e Bernardeschi, quest'ultimo autore del gol decisivo contro la Germania. La Spagna è una squadra ricca di grandi talenti in ogni zona del campo, da Bellerin sulla corsia destra a Saul in mediana passando per gli esterni offensivi Deulofeu, rinato nella seconda parte di stagione al Milan, e Asensio, esploso nel Real Madrid dei 'Galacticos'. Le Furie Rosse partono coi favori del pronostico e servirà grande attenzione e concentrazione per imbrigliare il loro palleggio e la loro immensa qualità.

I precedenti a livello Under 21 sono pari, con tre vittorie della Spagna, tre dell'Italia e due pareggi: gli iberici hanno vinto gli ultimi due match, l'amichevole dello scorso marzo a Roma, 2-1 (gol di Niguez e Mayoral, poi Pellegrini), e la finale degli Europei 2013 a Gerusalemme, 4-2 per la selezione con Isco e Thiago Alcantara contro gli azzurrini di Mangia; dei successi dell'Italia il più importante è quello della finale del 1996 a Barcellona col 4-2 ai rigori degli azzurrini di Cesare Maldini.

Spagna-Italia, probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Arrizabalaga; Bellerin, Vallejo, Meré, J. Castro; Saul Niguez, Llorente, Ceballos; Deulofeu, Sandro Ramirez, Asensio. All.: Celades.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ferrari, Rugani, Caldara, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Chiesa, Petagna, Bernardeschi. All.: Di Biagio.