Europei Under 21: calendario, risultati, classifiche. Live

Venerdì 16 giugno, in Polonia, avrà inizio l'Europeo Under 21 2017, ventunesima edizione della rassegna continentale della UEFA dedicata alle nazionali minori. L'Italia di Di Biagio, che ospiterà il campionato nel 2019, vanta il maggior numero di vittorie, cinque, e va alla ricerca del sesto successo nella competizione. A questo Europeo, oltre agli azzurri, partecipano la Polonia (qualificata in quanto paese ospitante), Portogallo, Danimarca, Inghilterra, Slovacchia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia (campione in carica), Macedonia, Spagna e Serbia. Da questa edizione, la formula cambia: le squadre saranno divise in tre gironi da quattro squadre con gare di sola andata. Passano alle semifinali le tre prime e la migliore seconda. La finale si disputerà a Cracovia venerdì 30 giugno 2017.

La fase finale della Confederations Cup 2017:

FINALE

Venerdì 30 giugno, ore 20:45: Vincente Semifinale 1 - Vincente semifinale 2

SEMIFINALI

Martedì 27 giugno, ore 18: Prima Girone A - Seconda Girone B/C o Prima Girone C

Martedì 27 giugno, ore 21: Prima Girone B - Seconda Girone A o Prima Girone C

La fase a gironi della Confederations Cup 2017:

Girone C Prima giornata Domenica 18 giugno, ore 18: Germania-Repubblica Ceca Domenica 18 giugno, ore 20:45: Danimarca-Italia Seconda giornata Mercoledì 21 giugno, ore 18: Repubblica Ceca-Italia Mercoledì 21 giugno, ore 20:45: Germania-Danimarca Terza giornata Sabato 24 giugno, ore 20:45: Italia-Germania Sabato 24 giugno, ore 20:45: Repubblica Ceca-Danimarca

Girone B

Prima giornata

Sabato 17 giugno, ore 18: Portogallo-Serbia

Sabato 17 giugno, ore 20:45: Spagna-Macedonia

Seconda giornata

Martedì 20 giugno, ore 18: Serbia-Macedonia

Martedì 20 giugno, ore 20:45: Portogallo-Spagna

Terza giornata

Venerdì 23 giugno, ore 20:45: Macedonia-Portogallo

Venerdì 23 giugno, ore 20:45: Serbia-Spagna