Europei Under 21: Spagna-Italia. Live

A caccia della finale. Gli azzurrini di Gigi Di Biagio si giocano il tutto per tutto contro la temibilissima Spagna nella seconda semifinale degli Europei Under 21 in corso in Polonia. Dopo avere conquistato la vittoria contro la Germania nella terza e decisiva giornata del gruppo C, l'Italia affronta quella che, secondo tutti gli addetti ai lavori, è la grande favorita della manifestazione. Le Furie Rosse possono contare su giocatori di primissimo livello: Asensio, Deulofeu, Saul Niguez, Bellerin, tutti titolari (o quasi) nelle loro squadre di club. Gigi Di Biagio, inoltre, dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Conti e Berardi, squalificati. Sono otto i precedenti tra le due nazionali con un bilancio di perfetta parità: tre vittorie per la Spagna, tre per l'Italia e due i pareggi. Nell'ultimo confronto, ad imporsi furono i ragazzi di Celades per 2-1 a Roma in marzo. Fischio d'inizio fissato alle ore 21.00, si gioca al Krakow Stadium di Cracovia. Dirige il fischietto sloveno Slavko Vincic.