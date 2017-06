Europei Under 21: Repubblica Ceca-Italia. Live

Dopo la vittoria per 2-0 all’esordio sulla Danimarca, ottenuta grazie alle reti di Pellegrini e Petagna, è già tempo di concentrarsi sul prossimo match per l'Under 21 di Luigi Di Biagio. Gli azzurrini, infatti, sono attesi dalla sfida alla Repubblica Ceca nella seconda partita del Girone C degli Europei in corso in Polonia. Berardi e compagni guidano il girone a quota 3 punti, insieme alla Germania, ed inseguono il secondo successo per continuare a credere nell’obiettivo minimo: la semifinale.