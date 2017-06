Europei Under 21: l'Italia parte bene, 2-0 alla Danimarca

Comincia bene l'avventura dell'Italia agli Europei Under 21 in Polonia. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio battono i pari età della Danimarca per 2-0 e salgono a quota 3 in classifica nel Gruppo C, in testa insieme alla Germania. Succede tutto nella ripresa: al 54’, Italia avanti con la splendida rovesciata di Lorenzo Pellegrini. Ci pensa Andrea Petagna, all’86’, a chiudere poi la partita con una zampata in area di rigore su assist di Chiesa.

Nel primo tempo, l'emozione sembra giocare un brutto scherzo ai ragazzi di Di Biagio, poco incisivi in attacco nonostante il possesso palla penda nettamente a favore . La prima occasione, però, ce l'ha la Danimarca, con Borsting che cerca il gol dalla distanza. Il suo destro, però, finisce alto sopra la traversa. La risposta azzurra arriva alla mezz'ora di gioco con un cross di Bernardeschi e la conclusione al volo di destro di Andrea Conti, che trova solo l'esterno della rete.

Decisamente più vibrante l'inizio di secondo tempo: Berardi prova subito a portare in vantaggio l'Italia con un sinistro al volo, che finisce però distante dall'incrocio dei pali. Dopo 5 minuti, gli azzurrini passano: al 54', Maxso respinge malamente un cross di testa. La palla viene raccolta da Lorenzo Pellegrini, che s'inventa una splendida rovesciata che batte Hojbjerg. La reazione della Danimarca, però, è furiosa: al 76', è Hjulsager a tentare il destro in area, ma è strepitoso l'intervento di Donnarumma, che respinge la conclusione. Dall'altra parte, ci prova Chiesa, entrato al posto di Benassi, dalla sinistra, ma il portiere danese respinge in corner con un intervento tutt'altro che perfetto.