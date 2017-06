Europei Under 21, Italia: Di Biagio convoca Donnarumma, Bernardeschi e Rugani

L'Italia Under 21 vuole fare sul serio e si presenta in Polonia, per gli Europei di categoria, con i giocatori migliori. Il commissario tecnico degli azzurrini, Gigi Di Biagio, ha ufficializzato la lista dei 23 convocati: tra questi spiccano i nomi di Gianluigi Donnarumma, Daniele Rugani e Federico Bernardeschi, tutti calciatori in orbita della Nazionale maggiore di Ventura. Assenti per infortunio, invece, Alessio Romagnoli e Federico Di Francesco.

L'Italia, forte di cinque titoli continentali conquistati nella sua storia (1992, 1994, 1996, 2000, 2004), si presenta in Polonia tra le favorite. L'esordio nel torneo avverrà domenica 18 giugno a Cracovia, poi mercoledì 21 andrà in scena la sfida con la Danimarca a Tychy e infine sabato 24 ci sarà il terzo e ultimo impegno del girone contro l'Inghilterra, ancora a Cracovia.

Italia Under 21: l'elenco dei 23 convocati di Di Biagio per gli Europei in Polonia

Portieri

17 Alessio Cragno (Benevento)

1 Gianluigi Donnarumma (Milan)

19 Simone Scuffet (Udinese)

Difensori

3 Antonio Barreca (Torino)

14 Davide Biraschi (Genoa)

2 Davide Calabria (Milan)

13 Mattia Caldara (Atalanta)

12 Andrea Conti (Atalanta)

22 Alex Ferrari (Verona)

23 Nicola Murru (Cagliari)

4 Daniele Rugani (Juventus)

Centrocampisti

15 Marco Benassi (Torino)

5 Danilo Cataldi (Genoa)

18 Roberto Gagliardini (Inter)

8 Alberto Grassi (Atalanta)

21 Manuel Locatelli (Milan)

6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti

7 Domenico Berardi (Sassuolo)

10 Federico Bernardeschi (Fiorentina)

9 Alberto Cerri (Pescara)

20 Federico Chiesa (Fiorentina)

16 Luca Garritano (Cesena)

11 Andrea Petagna (Atalanta)