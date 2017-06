Europei Under 21: Inghilterra in semifinale; 3-0 alla Polonia

A Lublino l'Inghilterra, grazie alla rete di Gray nel primo tempo e ai gol di Murphy e Baker su rigore nella ripresa, batte per 3-0 i padroni di casa della Polonia e conquista il pass per le semifinali. Nell'altro match del girone, la Slovacchia vince per 3-0 contro la Svezia, con le reti di Chrien e Mihalik nella prima frazione e il gol di Satka nella ripresa; potrebbe però non bastare la vittoria agli slovacchi per essere ripescati alle fasi finali.



Nell'ultimo match dei gironi di qualificazione degli Europei Under 21, l'Inghilterra batte per 3-0 la Polonia, conquistando il primato nel gruppo A, che vale l'accesso diretto alle semifinali. Partono subito forti gli Inglesi che dopo sei minuti sono già in vantaggio grazie a un tiro di Gray che trafigge l'incolpevole Wrabel. L'Inghilterra, come da pronostico, continua a fare la partita, sbagliando però molto sottoporta; infattì sia Chalobah e si Mawson sbagliano due semplici occasioni da gol nel finale di primo tempo. Nella ripresa sono sempre gli inglesi a fare la partita e cercare il gol del raddoppio. Ci pensa Murphy al 70esimo a firmare il gol del 2-0; il giovane centrocampista realizza da distanza ravvicinata dopo aver ricevuto un delizioso pallone da Gray. Dieci minuti più tardi l'Inghilterra si porta sul 3-0, chiudendo definitivamente il match con un rigore di Baker.





Nell'altra partita del girone A lavince per 3-0 contro la, conquistando il secondo posto nel girone. Gli slovacchi non hanno però ancora la certezza di qualificarsi come migliore seconda e dovranno attendere i risultati degli altri due gironi. Inizia all'attacco la, che nel giro di venti minuti si porta sul 2-0 grazie alle rete dial 5' e al gol dial 22'. Nel finale del primo tempo lapotrebbe accorciare le distanze, ma il tiro diviene parato da. Nella ripresa sono ancora gli svedesi a rendersi pericolosi andando vicino al gol del 2-1, ma siae siasprecano malamente. Al 73' lachiude definitivamente la partita segnando il gol del 3-0, grazie a una gran botta dal limite di