Amichevoli, Under 21: l'Italia c'è, battuta la Polonia

L'Italia Under 21 fa le prove generali in vista degli Europei di categoria in programma a giugno vincendo 2-1 in amichevole a Cracovia contro la Polonia, selezione che ospiterà la rassegna continentale. Gli azzurrini di Di Biagio giocano un buona gara nonostante assenze importanti e la spuntano in virtù dei gol di Pellegrini, autore dell'1-0, e di Benassi, autore del 2-1; Cerri calcia sul palo il rigore del possibile 3-1.

A Cracovia, nello stadio che ospiterà la finale dell'Europeo Under 21 il prossimo 30 giugno, l'Italia di Di Biagio fa visita alla Polonia padrona di casa. Senza elementi del calibro di Donnarumma, Romagnoli, Gagliardini, Bernardeschi e Petagna, impegnati con la nazionale maggiore, a guidare gli azzurrini sono i "veterani" come Berardi, Cataldi e Benassi, con l'aggiunta del debuttante Federico Chiesa. I padroni di casa impegnano Gollini in due frangenti, con Lipski all'8' su punizione, e con Bednarek di testa al 20'.

Alla mezz'ora però è l'Italia a sbloccare il match: l'1-0 lo firma Pellegrini con un sinistro al volo in diagonale dal limite su sponda aerea di Chiesa, servito da Berardi. Gli azzurrini fanno la gara ma prima dell'intervallo arriva l'1-1 della Polonia con Kownacki che trafigge Gollini con un tiro a fil di palo dal limite dopo un bello scambio con Kaputska, talento del Leicester. Nella ripresa Di Biagio mette subito Di Francesco al posto di Chiesa e al 50' arriva il raddoppio dell'Italia: Cataldi tocca corto su punizione per Benassi che fa partire un gran tiro da 30 metri e la palla si insacca nell'angolino.

Al 62', dopo che nelle fila azzurre sono entrati Ricci, Mandragora e Locatelli, l'Italia beneficia di un rigore per fallo ai danni di Di Francesco: sul dischetto va Cerri ma l'attaccante del Pescara spedisce la palla sul palo e manca il tris. Nella mezz'ora finale la squadra di Di Biagio si limita a gestire il vantaggio, sfiora il gol con Ferrari, ancora Benassi e Di Francesco, e arriva al 90' senza correre particolari pericoli. Lunedì 27 marzo l'Italia torna in campo allo stadio Olimpico di Roma per un test di lusso contro la Spagna delle stelline Denis Suarez, Asensio e Inaki Williams.