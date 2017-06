Russia 2018, qualificazioni: la Spagna passa in Macedonia, tonfo Croazia

La Spagna sconfigge 2-1 la Macedonia a Skopje e resta in testa al Gruppo G di qualificazione a Russia 2018 insieme all'Italia con 16 punti ma con una migliore differenza reti (+4 sugli azzurri). L'Albania travolge 3-0 Israele e aggancia la Nazionale di Levy al terzo posto a 9. Serbia e Irlanda rimangono in vetta al Gruppo D pareggiando 1-1 rispettivamente con Galles e Austria. Nel Gruppo I l'Islanda raggiunge al comando la Croazia battendola 1-0.

Gruppo G

A Skopje la Spagna domina il primo tempo e alla mezzora è già avanti 2-0. Al 15' è David Silva ad aprire le marcature con un destro ravvicinato su assist di Jordi Alba mentre al 27’ ci pensa Diego Costa a mettere dentro da due passi il cross di Isco. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze alla prima occasione con un cavalcata vincente di Ristovski. Gli iberici restano così al comando con 16 punti insieme all'Italia ma con una migliore differenza reti (+4 sugli azzurri). L'Albania, dopo aver perso 3-0 in casa, affonda con lo stesso risultato Israele a Haifa grazie alla doppietta di Sadiku e al gol di Memushaj. Le due Nazionali sono appaiate al terzo posto con 9 punti.

Gruppo D

Non cambia nulla nel Gruppo D con l'Irlanda prima a quota 12 insieme alla Serbia. Nel pomeriggio, la Nazionale allenata da O'Neill pareggia 1-1 a Dublino contro l'Austria recuperando nel finale l'incontro grazie alla rete di Walters che risponde al vantaggio ospite di Hinteregger. A Belgrado ci pensa Mitrovic a regalare un punto prezioso alla Serbia rispondendo al rigore di Ramsey. Si chiude sul 2-2 invece Moldavia-Georgia, sfida tra le cenerentole del girone. A Chisinau padroni di casa avanti con Ginsari e Dedov ma recuperati nella ripresa da Merebashvili e Kazaishvili.

Gruppo I

Il risultato più sorprendente della serata arriva da Reykjavik dove l'Islanda sconfigge 1-0 la Croazia grazie ad un fortunoso gol di Magnusson al 90'. La squadra rivelazione degli ultimi Europei aggancia così al comando della classifica a quota 13 Modric e compagni in un girone equilibratissimo. Solo due lunghezze più indietro ci sono infatti Turchia e Ucraina. I ragazzi di Terim vincono 4-1 in Kosovo grazie ai gol di Volkan Sen, Cengiz Under, Burak Yilmaz e Ozan Tufan mentre gli uomini di Shevchenko passano 2-1 in Finlandia con reti di Konoplyanka e Besedin.