Russia 2018, qualificazioni: pokerissimo Italia, 5-0 al Liechtenstein

Alla Dacia Arena di Udine finisce 5 a 0 il match tra Italia-Liechtenstein, sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Azzurri in vantaggio alla mezz'ora con Insigne, che realizza un fantastico gol. Nella ripresa raddoppia Belotti su assist di Insigne; chiudono definitivamente la partita le reti di Eder, Bernardeschi e Gabbiadini nel recupero.



Il Ct Ventura decide di giocare con il consueto 4-2-4; in difesa viene preferito Barzagli al diffidato Bonucci, a centrocampo esordio per Pellegrini che affianca De Rossi, mentre in attacco spazio a Candreva e Insigne a supporto di Belotti e Insigne. Partono subito forte gli azzurri che dopo 2 minuti si vedono annullare giustamente un gol di Candreva per posizione irregolare. Gli ospiti non riescono ad uscire dalla propria metà campo, soffrendo la superiorità, sia tecnica sia fisica, degli azzurri, che però sprecano troppo prima con Immobile, che tutto solo manda alto sopra la traversa, e poi con Insigne, che dopo aver scambiato con Belotti non è preciso nel concludere, mandando il pallone a lato. Al 30esimo si fa vedere anche il Liechtenstein, che con una grande conclusione dai trenta metri di Polverino sfiora il vantaggio. La partita la sblocca al 35esimo Insigne, il giocatore del Napoli fa tutto da solo, parte da sinistra, si accentra e fa partire un tiro che si infila sotto il sette. L’italia ha anche l’occasione di portarsi sul 2 a 0 nel finale di primo tempo, ma prima Belotti e poi Immobile si divorano due facili occasioni da gol prima di andare negli spogliatoi.





Nella ripresa il copione non cambia, azzurri sempre pericolosi con Immobile, che pero in due occasioni fallisce il gol, mandando il pallone alto. Ci pensaal 53esimo a raddoppiare; il giocatore delfa partire un destro a giro, dopo esser stato servito da uno splendido passaggio di Insigne. Gli azzurri continuano a spingere e falliscono il 3 a 0 in varie occasioni: la più clamorosa è sui piedi diche solo davanti a Jehle si fa ipnotizzare. Ci pensaal 75esimo, appena subentrato a Immobile, a realizzare il terzo gol; il giocatore dell’inter insacca in acrobazia un cross messo dentro da. C’è ancora spazio per giore al 84esimo, quando, appena entrato in campo, fa partire un missile che si insacca all’incrocio, nulla da fare per Jehle che può solo raccogliere il pallone in rete. Chiude la partita nel recupero, che realizza il quinto gol dell’incontro dopo aver raccolto un cross di