Russia 2018, qualificazioni: Paulinho trascina il Brasile, Messi stende il Cile

Il Brasile annichilisce l'Uruguay vincendo 4-1 in rimonta a Montevideo e compie un ulteriore passo in avanti verso i Mondiali di Russia 2018. Grande protagonista (inatteso) è il centrocampista del Guangzhou Evergrande, Paulinho, che segna una tripletta a cui si aggiunge il gol diglato da Neymar. Inutile per i padroni di casa il momentaneo vantaggio di Cavani. I verdeoro restano saldamente al comando del Girone con 30 punti, 7 in più della selezione di Tabarez che taglia il traguardo storico di 168 partite alla guida delle Celeste: mai nessun ct nella storia è rimasto così a lungo sulla panchina di una Nazionale.

L'Argentina batte 1-0 il Cile grazie ad un rigore molto dubbio, concesso al 16' per un presunto fallo di Fuenzalida su Di Maria, trasformato da Messi. Con Dybala tenuto a riposo precauzionale dal ct Bauza, spazio allo juventino Higuain e al laziale Biglia mentre l'interista Banega subentra nel secondo tempo al posto di Aguero. Seppure sofferto, è un successo importante per l'Albiceleste che si vendica del Cile, attualmente sesto, dopo il ko in Coppa America e sale al terzo posto in graduatoria a -1 dall'Argentina. Il Paraguay batte 2-1 l'Ecuador mentre termina in parità, 2-2, Venezuela-Perù.