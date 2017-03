Russia 2018, qualificazioni: Kalinic lancia la Croazia, il Galles va in bianco

Grazie a una prodezza di Kalinic, la Croazia batte 1-0 l'Ucraina a Zagabria e rimane da sola al comando del Girone I con tre punti di vantaggio sull'Islanda che vince 2-1 in casa del Kosovo. La Turchia piega senza problemi la Finlandia (2-0). Nel Girone D la Serbia passa in rimonta in Georgia (3-1) e aggancia in testa alla classifica l'Irlanda che pareggia 0-0 in casa contro il Galles di Bale. Si rialza l'Austria che batte 2-0 la Moldavia.



Splendida l'azione che al 38' regala i tre punti alla Croazia: verticalizzazione di Modric per Rakitic, colpo di tacco del centrocampista del Barcellona per Kalinic che, spalle alla porta, riesce a girarsi mandando la palla sotto l'incrocio con un gran destro. Ucraina al tappeto e successo pesantissimo della Nazionale di Cacic che tiene a distanza di sicurezza l'Islanda: la sorpresa di Euro 2016 vince 2-1 a Shkoder contro il Kosovo (reti di Sigurdarson e Sigurdsson su rigore) e resta seconda nel Girone I a -3. E' firmata Tosun, invece, la vittoria per 2-0 della Turchia che ad Antalya piega la Finlandia: l'attaccante del Besiktas realizza una doppietta nei primi 13 minuti.



Successo col brivido dellache passa inin rimonta. Una leggerezza difavorisce il vantaggio georgiano firmato daal 6', ma la reazione della squadra diè rabbiosa:pareggia su rigore al 45',al 64' eall'86' fissano il risultato sul definitivo 3-1.che aggancia al comando della classifica dell'chedipareggia a reti bianche contro il, costretto a giocare in dieci uomini dal 69' per l'espulsione didecretata dall'arbitro. All'di, infine, l'piega lasolo nell'ultimo quarto d'ora: finisce 2-0 con le reti di(75') e(90'): la squadra disi rialza dopo due sconfitte di fila ed è a -4 dalla vetta.