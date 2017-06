Russia 2018, qualificazioni: Girone G in diretta. Live

Clicca qui per la cronaca Live del match Italia-Liechtenstein

Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per il match tra Italia-Liechtenstein, valido per le qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Ventura decide di lasciare in panchina il diffidato Bonucci, per non farli correre rischi inutili in vista del prossimo match con la Spagna, e schiera Barzagli dal primo minuto. Gli azzurri sono chiamati a vincere con tanti gol di scarto se vogliono rimanere in scia alla capolista Spagna, che stasera affronterà in contemporanea la Macedonia.