Russia 2018, qualificazioni: Germania a valanga

Sesta vittoria nelle qualificazioni Mondiali per la Germania. Nel Gruppo C, i campioni del mondo vincono 7-0 contro San Marino, mentre Norvegia e Repubblica Ceca pareggiano 1-1. Nel Gruppo E, vincono Polonia e Montenegro. I protagonisti sono Lewandowski e Jovetic, autori di due triplette rispettivamente nel 3-1 contro la Romania e nel 4-1 contro l’Armenia. 2-1 della Slovacchia in Lituania, con Hamsik e compagni di nuovo secondi nel Gruppo F.

Germania-San Marino 7-0

Nessuna pietà per la Germania contro San Marino. I campioni del mondo in carica travolgono il fanalino di coda del Girone C con un secco 7-0 maturato soprattutto nei primi 45 minuti grazie alle reti di Draxler, Younes e alla doppietta di Wagner. Nella ripresa, è Mustafi, da calcio d'angolo, a trovare la quinta rete dei tedeschi. Va a segno anche Julian Brandt, classe '96, che con un colpo di testa trova il suo primo gol in Nazionale. Il settimo gol è messo a segno nuovamente da Wagner che, con la terza incornata del match, la seconda personale, trova la tripletta alla sua seconda presenza. Tedeschi primi e a punteggio pieno a quota 18.

Norvegia-Repubblica Ceca 1-1

Nel girone della Germania, Norvegia-Repubblica Ceca finisce 1-1, punteggio che favorisce soprattutto l'Irlanda del Nord, vittoriosa in Azerbaigian. A passare in vantaggio, nel primo tempo, sono gli ospiti: è Gebre Selassie, al 36', a trovare grazie ad un tocco sotto porta la rete che sembra avvicinare Schick (entrato al minuto 63') e compagni al secondo posto nel Gruppo C. Nel secondo tempo, però, arriva il pareggio di Soderlund, bravo a realizzare un calcio di rigore dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa per fallo di Sivok su Elyounoussi. I padroni di casa restano a quota 9, a -4 dall'Irlanda del Nord, con la Norvegia a 7.

Polonia-Romania 3-1

La Polonia vince la sua quinta partita nel Gruppo E grazie ad un super Robert Lewandowski, che vola a quota 11 nella classifica cannonieri di queste qualificazioni insieme a Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Bayern Monaco firma tre gol, il primo su rigore alla mezz'ora. Nella ripresa il protagonista è ancora il numero 9, che firma altre due reti nel giro di 5 minuti: prima al 57' con un colpo di testa, poi con un altro penaly al 62'. La Romania accorcia le distanze grazie al gol di Stancu, che con un tiro deviato batte Szczesny al 75'.

Montenegro-Armenia 4-1

A Podgorica, il protagonista assoluto del poker montenegrino è Stevan Jovetic. Il nerazzurro, questa stagione in prestito al Siviglia, è il man of the match. Dopo il gol-lampo di Beciraj, abile a trovare il vantaggio dopo 84 secondi con un tocco sotto porta, il numero 10 di casa si scatena: prima al minuto 28 con un mancino fuori area, poi, al 54', con un destro a giro all'incrocio dei pali. Il poker viene firmato ancora da Jovetic con una semirovesciata in area. Di Koryan, a pochi istanti dalla segnalazione del recupero, il gol della bandiera per l'Armenia. Il Montenegro resta così a -6 dalla Polonia, al secondo posto nel Gruppo E.

Lituania-Slovacchia 1-2

La Slovacchia approfitta del pareggio tra Inghilterra e Scozia, risponde alla vittoria della Slovenia contro Malta e si riprende il secondo posto del Gruppo F con il 2-1 in Lituania. Protagonisti della vittoria in Lituana sono Weiss e Hamsik. L'ex Pescara sblocca la partita poco dopo la mezz'ora di gioco: assist perfetto del capitano del Napoli, che trova il compagno in area, abile a girarsi ed incrociare di destro. Nella ripresa, è stavolta Hamsik a trovare il 2-0 grazie ad uno splendido destro a giro su calcio di punizione. Il gol della bandiera è messo a segno nel recupero da Sernas, abile a sfruttare un tap in di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.