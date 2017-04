Ranking Fifa: Brasile in vetta dopo 7 anni

Cambio in vetta al ranking Fifa dove l'Argentina viene scavalcata dal Brasile! La Seleçao di Tite, reduce da 9 vittorie di fila e con il pass per i Mondiali del 2018 in Russia già in tasca, torna al comando della classifica per la prima volta dopo 7 anni, praticamente da Sudafrica 2010. Sul terzo gradino del podio si conferma la Germania mentre l'Italia recupera tre posizioni ed è 12esima, ad un passo dalla top ten chiusa dalla Spagna.

Il Brasile, dopo un avvio di qualificazioni in salita e una fallimentare Copa America giocata senza Neymar, ha dato il beservito a Dunga e messo in mano le chiavi della squadra a Tite: col nuovo ct sono arrivate solo vittorie, 8 nelle qualificazioni e una in amichevole, e nell'ultimo turno di gare ufficiali è arrivato anche il pass per i Mondiali di Russia 2018, la prima nazionale a riuscirci.

Perde la vetta ma resta almeno seconda l'Argentina, in piena bufera dopo la sconfitta in Bolivia e la squalifica di quattro giornate a Lionel Messi, e con la panchina del ct Bauza in grosso pericolo. Rimane sul podio la Germania seguita dal Cile mentre recuperano due posizioni Colombia e Svizzera che salgono al quinto e al nono posto rispettivamente. Due posti rimontati anche dall'Italia del ct Ventura in virtù dei successi con Albania e Olanda: ora gli azzurri sono 12esimi alle spalle della Polonia, 11esima, e della Spagna che chiude la top ten.