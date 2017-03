Olanda nel caos: esonerato Blind, torna van Gaal?

La sconfitta rimediata dall'Olanda in Bulgaria nella quinta giornata della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia è costata carissimo al commissario tecnico Denny Blind, esonerato dopo appena 17 gare alla guida della Nazionale Orange. Martedì sera Robben e compagni affronteranno l'Italia in amichevole e sulla panchina siederà il vice allenatore Fred Grim, ex compagno di squadra all'Ajax negli anni Novanta dello stesso Blind.

L'Olanda si trova attualmente al quarto posto nel Girone A e la qualificazione ai Mondiali è seriamente a rischio. Ci vuole dunque un cambio di tendenza soprattutto in vista dell'impegno 'da 3 punti' col Lussemburgo del prossimo 9 giugno. La Federcalcio Orange sta visionando diverse figure tra le quali l'ex interista Frank De Boer e l'ex milanista Clarence Seedorf. Il nome più caldo è però quello di Luis Van Gaal che potrebbe accettare un clamoroso terzo mandato alla guida della Nazionale dopo l'esperienza non certo positiva sulla panchina del Manchester United.