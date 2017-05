Mondiali Under 20: riscatto Italia, steso il Sudafrica

L'Italia batte il primo colpo ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud. Gli azzurrini di Alberigo Evani, battuti all'esordio 1-0 dall'Uruguay, si riscattano superando 2-0 il Sudafrica e restano in corsa per il passaggio del turno: decisivi i gol dei gioielli dell'Ascoli Orsolini, su rigore nel primo tempo, e di Favilli, di testa nella ripresa. L'Italia tornerà in campo sabato alle 13 per la decisiva sfida col Giappone.

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Uruguay, l'Italia torna in campo a Suwon contro il Sudafrica per cercare il primo successo ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud. Gli azzurrini di Evani partono subito forte, sono molto concentrati e al 16' costruiscono la prima chance con Favilli, il cui sinistro sul primo palo è respinto in angolo. Al 21' Pezzella crossa da sinistra, il pallone è deviato, si impenna e il portiere si salva con l'aiuto della traversa. Sul corner seguente Romagna incorna a botta sicura ma Margeman salva sulla linea, poi sugli sviluppi dell'azione Orsolini viene steso in area e l'arbitra decreta il rigore. L'esterno dell'Ascoli, già acquistato dalla Juventus, va sul dischetto e realizza col sinistro. L'Italia non molla la pressione, al 34' Favilli trova una gran girata in area ma mette alto, poi Orsolini e Ghiglione mettono a lato di poco.

Nella ripresa l'Italia riparte senza Barella, uscito al 36' per un infortunio al polso destro, ma il forcing non si placa. Romagna è un pericolo sulle palle inattive, Orsolini al 53' manca di precisione, poi al 57' arriva il meritato 2-0 con Favilli: palla messa in mezzo direttamente da rimessa laterale e incornata vincente del bomber dell'Ascoli che spedisce la sfera nell'angolo lontano. Al 65' la migliore chance per il Sudafrica: punizione velenosa in area di Singh, la palla passa ma Zaccagno ha un grande riflesso e mette in angolo. Nel finale i Bafana Bafana premono e costruiscono diverse occasioni ma gli azzurrini non corrono alcun pericolo e Zaccagno mantiene la porta inviolata. Gli azzurrini di Evani torneranno in campo sabato alle 13, ora italiana, per il match decisivo col Giappone per il passaggio del turno.