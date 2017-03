Mondiali 2026 a 48 squadre: ecco come li vuole la Fifa

Il Bureau della Fifa ha ufficializzato oggi la struttura dei prossimi Mondiali 2026, i primi nella storia del calcio allargati a 48 squadre. Le Nazionali saranno divise in questo modo: 16 europee, 9 africane, 8 asiatiche, 6 sudamericane, 6 della Concacaf (Nord e Centro America) e una della Ofc (l'Oceania) che ora non ha un posto fisso assicurato.



Il totale è di 46 Nazionali, compresa quella del Paese ospitante che è ammessa di diritto alla fase finale del Mondiale. Le rimanenti due squadre usciranno dai Playoff a 6: vi parteciperanno una Nazionale per confederazione ad eccezione dell'Uefa, più un'altra appartenente alla confederazione del Paese ospitante. Le due squadre nominate teste di serie si qualificheranno direttamente alle semifinali dove incontreranno le vincitrici del doppio turno in cui le altre quattro si sfideranno in match a eliminazione diretta.



