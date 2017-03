Momento difficile per l'Argentina, reduce dalla pesantissima sconfitta in Bolivia che ha complicato il cammino verso la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Russia 2018. La Seleccion di Bauza dovrà anche giocare le prossime tre partite senza Leo Messi, squalificato per quattro giornate dopo gli insulti rivolti a un guardalinee durante la sfida di settimana scorsa contro il Cile.



A difendere il fuoriclasse del Barcellona interviene addirittura Diego Armando Maradona che, in un'intervista a La Oral Deportiva, dice la sua come sempre senza troppi giri di parole: "Leo è un ragazzo eccezionale, non si lamenta mai di nulla. Ne parlerò con il presidente della Fifa Infantino: è una decisione terribile. Quattro giornate sono tante, anche se le parole sono state forti. Mi auguro che la decisione possa essere cambiata. Con i compagni è un orsacchiotto, per questo la sua reazione mi ha sorpreso. Gli insulti sono stati un atto istintivo. Se ho parlato con lui? E' più facile parlare con il presidente Macri che con Messi. C'è un grande filtro, l'ho chiamato mille volte per problemi che abbiamo in comune, senza ricevere risposta".



spende qualche parola anche a difesa del commissario tecnico della, Edgardo, finito nel mirino della critica per alcune convocazioni poco convincenti e sopratttto per gli ultimi risultati negativi: "Se deve restare alla guida della Nazionale? Su questo non ci sono dubbi - l'opinione di Diego -. E poi chi potrebbe sostituirlo?...".