Russia 2018, qualificazioni: Italia-Albania in diretta. Live

Sfida sentitissima questa sera alle 20.45 allo stadio Barbera di Palermo dove l'Italia ospita l'Albania per il match valido per la quinta giornata del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Un match dal sapore speciale perchè a guidare le "Aquile" c'è un italiano come Gianni De Biasi e perchè sono tantissimi i cittadini albanesi che sono emigrati in Italia a partire dall'inizio degli anni Novanta.

Gli azzurri di Giampiero Ventura devono vincere per tenere il passo della Spagna in testa al girone (Furie Rosse impegnate in casa con Israele): l'impresa non è impossibile considerato che l'Italia viene da due successi esterni con Macedonia e Liechtenstein mentre l'Albania, dopo due successi iniziali, ha perso in casa contro Spagna e a sorpresa con Israele, al momento terza con 9 punti. Inoltre sarà una gara speciale per il portierone e capitano Gigi Buffon che festeggerà il traguardo delle 1000 partite in carriera tra club e nazionale.