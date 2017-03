Russia 2018, qualificazioni: De Rossi-Immobile, l'Italia piega l'Albania

L'Italia di Ventura non molla: nel giorno della presenza numero mille di Gigi Buffon in gare ufficiali, gli azzurri battono 2-0 l'Albania allo stadio Renzo Barbera di Palermo e non perde terreno dalla Spagna restando in testa al Girone G a pari punti proprio con le Furie Rosse che, tuttavia, hanno una differenza reti nettamente migliore (+17 a +9). Unica macchia sulla serata di festa gli incidenti provocati dagli ultras albanesi che si sono resi protagonisti di diversi lanci di fumogeni sul terreno di gioco. A inizio ripresa, a causa della scarsa visibilità, l'arbitro sloveno Vincic è stato costretto a interrompere la partita per circa otto minuti: un petardo ha colpito uno steward a bordo campo, ma fortunatamente l'uomo sta bene.



La partita. Partenza lampo dell'che sfiora il vantaggio dopo 48 secondi con un diagonale diche sfiora il palo. Lprende coraggio col passare dei minuti e al 12' passa in vantaggio.trattienein piena area, il direttore di gara concede il penalty enon sbaglia spiazzando: per il centrocampista dellaè il, raggiuntonella classifica all time dei bomber. Nella ripresa, dopo la sospensione, gli azzurri raddoppiano al minuto 71: perfetto cross dalla destra di, uno dei migliori insieme a, e incornata vincente dicon la palla che sbatte sul palo e poi si insacca per il definitivo 2-0. Finale in assoluta tranquillità per la nostra Nazionale che amministra senza problemi il doppio vantaggio. L'chiude imbattuta la 55esima partita di qualificazione consecutiva, tra. Per, invece, è la prima vittoria casalinga da commissario tecnico.