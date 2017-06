Una sconfitta che fa male. Il ko della Juventus al Millennium Stadium di Cardiff contro il Real Madrid nella finale di Champions League ha fatto arrabbiare Gigi Buffon e compagni, una rabbia che il ct dell'Italia, Giampiero Ventura, si augura possa trasformarsi in una motivazione aggiuntiva in vista della sfida del 7 giugno contro l'Uruguay, a Nizza, e poi di quella di Udine contro il Liechtenstein. "Per noi - assicura l'ex allenatore del Torino in conferenza stampa -. E' una partita dalla valenza enorme per almeno due motivi. Il primo: abbiamo provato il 4-2-4 solo contro Liechtenstein e San Marino e dunque per me si tratterà di una verifica tecnico-tattica che non ho spesso l'occasione di poter fare. Il secondo: possiamo scalare ancora un po' il ranking per entrare nel gruppo delle potenziali teste di serie".

Nonostante la grandissima delusione per il risultato della finale, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchisio e Buffon saranno a disposizione: "Qualche tempo fa ho chiesto se avrei potuto contare su di loro per queste due partite di giugno e ho avuto come risposta un sì entusiastico: sono fermo a quello, dunque se verificherò che sono tutti in salute potrò restituire a Di Biagio qualche giocatore per la preparazione all'europeo Under 21". Chi, invece, non dovrebbe aggregarsi al gruppo degli Azzurrini è Gianluigi Donnarumma: "Non so se andrà o non andrà. Quello sul suo futuro è un problema che non mi sono posto perché nessuno me lo ha posto: mi pare più che altro una decisione personale. Quando si entra a Coverciano qualunque altra problematica deve restare fuori dal cancello. Se il giocatore non ci riesce da solo, è nostro compito aiutarlo".