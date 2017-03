Mondiali Under 20: l'Italia pesca Sudafrica, Giappone e Uruguay

Saranno Sudafrica, Giappone e Uruguay le avversarie della Nazionale italiana al Mondiale Under 20 in programma dal 20 maggio all'11 giugno in Corea del Sud. Inserita nel Girone D nel sorteggio svolto questa mattina a Suwon alla presenza di Diego Armando Maradona, l'Italia farà il suo esordio nel torneo domenica 21 maggio a Suwon contro l'Uruguay, mercoledì 24 maggio affronterà il Sudafrica ancora a Suwon e sabato 27 maggio se la vedrà con il Giappone a Cheonan.



Gli azzurrini, qualificati grazie al secondo posto conquistato dallaagliin Germania, saranno guidati da Alberigo: "Il girone non è tra i più semplici – sottolinea il tecnico ex centrocampista del– ma tutto dipenderà dalla condizione psico-fisica in cui arriveremo al Mondiale. Esordiremo con l'Uruguay, che ha tanta qualità e che è probabilmente l'avversaria più pericolosa,come questa e sarà molto importante partire bene".Corea del Sud, Guinea, Argentina, InghilterraVenezuela, Germania, Repubblica di Vanuatu, MessicoZambia, Portogallo, Iran, Costa RicaSudafrica, Giappone, Italia, UruguayFrancia, Honduras, Vietnam, Nuova ZelandaEcuador, Stati Uniti, Arabia Saudita, Senegal