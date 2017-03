Più che l'amichevole con l'Olanda, alla vigilia dell'amichevole dell'Amsterdam Arena a tenere banco in casa Italia sono due casi. Le parole poco lusinghiere di Arrigo Sacchi sul gioco della Nazionale di Ventura e quella foto di Barzagli che tanto ha fatto discutere. Un giallo quest'ultimo ormai chiarito, ma sul quale il commissario tecnico torna per chiuderlo una volta per tutte: "Barzagli è professionista per antonomasia - dice Ventura -. Dopo la partita (con l'Albania, ndr) mi ha chiesto tre giorni, mi aveva detto che aveva dei problemi a casa, con la moglie. Ne ho parlato con il gruppo e non c'è stato nessun problema. Il caso mi ha stupito tutto, a 360 gradi, non c'era niente di concordato. Mi ha stupito la foto, sinceramente, ma quando uno esce da Coverciano non mi riguarda più. Ribadisco, che non c'era nulla di concordato con la Juventus, zero speculazioni su questo. Sono rimasto sorpreso quando si è parlato di 'Barzagli in giro alle tre del mattino'. Se fosse andato davvero in discoteca ci sarei rimasto male. Ma poi sono stato chiamato e tutto si è sgonfiato, è stato chiarito".



risponde anche ad Arrigoche, dopo il successo di venerdì scorso sull', non aveva risparmiato qualche critica al gioco azzurro: "Sono rimasto un po' deluso e un po' curioso - le parole dell'ex allenatore del-. Ho sempre consideratounper il calcio, vorrei che rimanesse tale. Allora sono andato a rivedermi alcune partite della sua Nazionale, in(ai Mondiali di Usa '94, ndr) si è tirato in porta per la prima volta dopo 70 minuti, colabbiamo avuto grande difficoltà. Non era proprio come il suo. Credo che ci voglia".