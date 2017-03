Giampiero Ventura e Gigi Buffon non si fidano dell'Albania, avversario dell'Italia venerdì sera a Palermo. "Serve una buona prestazione, mi auguro di vedere una buona Italia. L'Albania vorrà fare la storia, sarà determinata e agguerrita. Ho avuto la piena disponibilità di tutti e questo è ottimo se pensiamo a cosa è successo sei mesi fa. Non ci sarà un solo minuto facile, loro ci aspetteranno chiusi per poi ripartire, con tanti tifosi albanesi sugli spalti", ha dichiarato il ct.

Ventura ha aggiunto: "Non ci sono partite semplici, nemmeno quella tra Spagna e Israele lo è. Spero che la Spagna si fermi, ormai non ci sono più squadre materasso". La pensa allo stesso modo il capitano azzurro: "L'Albania ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari. Con i progressi fatte da queste che una volta erano squadre-materasso credo che rendano il calcio più bello e competitivo oltre a lasciare sempre in bilico il risultato. Sono una squadra da temere e lo dico senza retorica. Meritano rispetto anche se noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e di quello che stiamo facendo".

Il ct ha sottolineato una cosa importante per il suo gruppo: "Sarà una serata importante sul piano della crescita, perché si cresce attraverso le difficoltà. Cerco risposte anche in vista del futuro, che mi immagino roseo". Una gara speciale per Gigi Buffon, alle 1000 gare in carriera: "E' un gran bel traguardo, posso solo dire che di certo non ce ne saranno altre mille. Il futuro? Devo ragionare bene e sentire cosa proverò. Nella mia testa sono molto sereno e tranquillo su quello che accadrà".