Italia: i convocati per Uruguay e Liechtenstein

Il commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole con l'Uruguay in programma il prossimo 7 giugno a Nizza e per il match di qualificazione ai Mondiali 2018 contro il Liechtenstein previsto per l'11 giugno a Udine. Due sono le sostanziali novità rispetto a quanto comunicato sabato scorso, tutte in difesa: al posto degli infortunati Ceccherini e Romagnoli, il ct azzurro chiama Alex Ferrari del Verona e Gian Marco Ferrari del Crotone. Cinque sono invece i giocatori della Juventus (Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Marchisio) che si aggregheranno al gruppo lunedì 5 giugno, a due giorni dalla finalissima di Champions di Cardiff con il Real Madrid.

La lista completa dei convocati di Ventura

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), *Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Atalanta), Danilo D'Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone), Leonardo Spinazzola (Atalanta).

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli). : Daniele De Rossi (Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain).: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).