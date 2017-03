Idea clamorosa: Italia invitata alla prossima Coppa America

Un'idea forse bizzarra ma che, se tradotta in realtà, aumenterebbe esponenzialmente l'interesse per la prossima edizione della Coppa America in programma nel 2019 in Brasile. Secondo quanto riportato da Globoesporte, infatti, la Conmebol (la Confederazione dei Paesi sudamericani) sarebbe intenzionata ad allargare il torneo invitando anche le quattro Nazionali europee di origine latina, ovvero l'Italia, la Spagna, la Francia e il Portogallo. A queste va aggiunto il Giappone che ha chiesto espressamente di poter partecipare a Brasile 2019.



, inoltre, sostiene che quella che andrà in scena tra due anni sarà l'ultima edizione dellache si svolgerà negli anni dispari. A partire dal, infatti, laè intenzionata a organizzarla negli stessi anni degli, quindi a cadenza quadriennale. L'eventuale partecipazione disarebbe quindi un unicum che renderebbe ancora più speciale l'edizione brasiliana in programma tra due anni.