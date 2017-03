Amichevoli: Olanda-Italia in diretta. Live

Test di lusso per l'Italia che, dopo avere battuto 2-0 l'Albania a Palermo venerdì scorso in una gara di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, è di scena all'Amsterdam Arena contro l'Olanda. Gli Orange, in piena crisi, sono reduci dal pesante ko in Bulgaria e hanno appena esonerato il ct Danny Blind. E' il 20esimo confronto diretto tra le due Nazionali: il bilancio dei precedenti è di 8 vittorie azzurre, 8 pareggi e 3 successi olandesi. Segui Olanda-Italia in diretta minuto per minuto: appuntamento per martedì 28 marzo alle 20.45.



E' solo un'amichevole, ma Olanda-Italia conserva intatto il fascino di una grande Classica del calcio mondiale. L'ultimo precedente tra azzurri e Orange, sempre in amichevole, risale a 4 settembre 2014 quando la nostra Nazionale (con Conte in panchina) si impose 2-0 al San Nicola di Bari grazie ai gol di Immobile e De Rossi, guarda caso gli stessi marcatori di venerdì scorso contro l'Albania. La sfida più recente all'Amsterdam Arena, invece, 6 febbraio 2013: quell'amichevole, con Prandelli ct, terminò 1-1 con le reti di Lens e Verratti.





