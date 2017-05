Amichevoli: Italia esagerata, 8-0 a San Marino

L'Italia sperimentale di Gian Piero Ventura affonda con un netto 8-0 San Marino in un'amichevole al Castellani di Empoli. Protagonista assoluto dell'incontro è l'attaccante del Milan Gianluca Lapadula che mette a segno una tripletta. Gli altri gol azzurri portano la firma di Ferrari, Petagna, Caldara, Politano e autorete di Bonini. L'Italia tornerà in campo mercoledì 7 giugno a Nizza per un'amichevole ufficiale con l'Uruguay prima della gara di qualificazione ai Mondiali a Udine con il Liecthenstein del prossimo 11 giugno.

Ventura schiera una formazione sperimentale inserendo dal primo minuto Chiesa, Lapadula, Petagna e Berardi in un 4-2-4 iper offensivo. A sbloccare l'incontro del Castellani al 10' è Lapadula che mette dentro di testa il perfetto cross di Conti. Il raddoppio porta la firma di Ferrari che, sempre di testa, infila in rete il corner calciato da Chiesa. A calare il tris ci pensa Petagna con un tap-in vincente dopo una respinta corta della difesa di San Marino. Il quarto gol porta ancora la firma di Lapadula che, tutto solo davanti a Benedettini, lo supera con un pregevole cucchiaio.

Il secondo tempo si apre con la rete di Caldara che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ferma il pallone in area e fredda il portiere avversario da posizione ravvicinata. Lapadula al 50' sigla la tripletta personale con un altro pallonetto sul guizzo di Conti. L'attaccante del Milan colpisce anche una traversa al 55' su cross di D'Ambrosio. Al 58' arriva il gol più bello della serata firmato da Politano che, dal limite dell'area, lascia partire un lob che si infila sotto l'incrocio. L'8-0 è invece una sfortunata autorete di Bonini che, nel tentativo di anticipare un avversario infila nella sua porta la sfera sull'angolo di Cataldi. Nel finale Falcinelli sfiora più volte il gol ma per l'Italia è comunque festa.