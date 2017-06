Amichevoli: l'Italia convince, battuto l'Uruguay

Una convincente e pimpante Italia supera 3-0 l'Uruguay in amichevole a Nizza. Gli azzurri del ct Ventura passano subito in vantaggio al 7' per l'autogol di Jimenez e poi nel finale, all'83', raddoppiano con la rete di Eder e trovano il tris con De Rossi su rigore. Nota stonata l'infortunio di Marchisio, sostituito al 18' da Montolivo. L'Italia tornerà in campo domenica a Udine per il match di qualificazione a Russia 2018 col Liechtenstein.

Buon test per l'Italia di Ventura che supera con un rotondo 3-0 l'Uruguay di Tabarez in amichevole all'Allianz Riviera di Nizza e si prepara al meglio per la sfida di domenica sera a Udine contro il Liechtenstein, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Gli azzurri, schierati col 4-2-4 con Donnarumma in porta e davanti la coppia Belotti-Immobile con Insigne e Candreva sulle ali, partono bene e trovano subito l'1-0 al 7': lancio lungo di Insigne per Belotti, il bomber controlla di petto spalle alla porta, arriva Jimenez che lo anticipa ma spedisce il pallone nella propria porta.

Nonostante il vantaggio l'Italia continua a premere e al 14' Insigne chiama Muslera alla grande parata sul suo destro a giro. Poco dopo, al 18', una nota amara: Marchisio incappa in un guaio muscolare e deve uscire, al suo posto entra Montolivo, un ritorno dopo l'infortunio contro lo Spagna lo scorso autunno. Prima dell'intervallo Immobile ha una buona chance ma Vecino devia in angolo. Nella ripresa spazio ai cambi, Eder prende il posto di Belotti, poi entrano anche Bernardeschi, El Shaarawy, Chiellini e Gabbiadini.

L'Uruguay non punge, le assenze di Cavani e Suarez pesano tantissimo e per Donnarumma è una serata tranquilla. Ben diverso è per Muslera che al 75' vede l'incornata di Eder uscire di poco e poi al 77' deve impegnarsi per deviare il diagonale di El Shaarawy. All'83' però l'ex portiere della Lazio non può nulla perchè viene aggirato da Gabbiadini e poi sul tiro dell'ex Napoli c'è la deviazione di testa sotto misura di Eder per il 2-0. In pieno recupero l'Italia trova anche il tris: El Shaarawy viene steso in area da Jimenez e De Rossi al 92' fa 3-0 su rigore.

Buone indicazioni da tutti per Ventura, anche dagli esterni di difesa Darmian e Spinazzola, tra i migliori: domenica sera a Udine c'è il Liechtenstein, un match da non sottovalutare e da non fallire per restare al passo della Spagna nella corsa che porta a Russia 2018.