Amichevoli: Eder-Bonucci, l'Italia ribalta l'Olanda

L'Italia espugna l'Amsterdam Arena battendo 2-1 in rimonta l'Olanda. Succede tutto nel primo tempo con gli Orange che passano in vantaggio grazie ad un'autorete di Romagnoli al 10'. Un minuto dopo arriva il pareggio azzurro firmato da Eder mentre a siglare il gol decisivo è Bonucci al 32'. Ripresa di sofferenza per gli uomini di Ventura, salvati nel finale da due ottimi interventi di Gigio Donnarumma, schierato in campo dall'inizio. Il ct azzurro lancia cinque debuttanti: Gagliardini, Spinazzola, Petagna, D'Ambrosio e Verdi. Infortunio per De Rossi.

L'Olanda passa in vantaggio dopo solo 10 minuti con una sfortunata deviazione di Romagnoli su cross di Promes. Nemmeno un giro di orologio dopo ed ecco che arriva il pari firmato da Eder, bravo ad infilare in diagonale un tiro dal limite dell'area. Al 32' la rimonta è completata da Bonucci che non sbaglia il tap-in vincente dopo la respinta corta di Zoet sul colpo di testa di Parolo. Ventura inserisce poi l'esordiente Gagliardini al posto di De Rossi, costretto a lasciare il capo visibilmente dolorante per un colpo subito alla schiena. Nella ripresa l'Italia fatica a trovare spazi e sale in cattedra Donnarumma che prima dice di no al sinistro di Depay e poi si supera su due conclusioni ravvicinate del neo-entrato Sneijder. In mezzo anche un tentativo azzurro con l'esordiente Spinazzola che calcia da buona posizione su Zoet.