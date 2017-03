Inter: l'Argentina snobba ancora Icardi, Wanda al veleno

Nonostante le promesse, l'Argentina snobba ancora una volta Mauro Icardi. Infatti, con Gonzalo Higuain squalificato per la gara con la Bolivia, il ct Edgardo Bauza ha deciso di chiamara Lucas Alario, punta del River Plate, e di lasciare ancora a casa il capitano dell'Inter pur se qualche settimana fa aveva dichiarato: "Deve stare tranquillo, gli ho detto che se succede qualcosa a uno di quei due (Higuain e Pratto) lo convoco".

Invece, dopo che in passato anche il 'Tata' Martino lo aveva sempre snobbato, pure Bauza ha lasciato a casa Icardi, uno da 20 gol in 27 gare, preferendo un attaccante come Alario che è fermo a 6 centri in 15 partite stagionali. Questa mancata convocazione è stata sottolineata con un tweet sibillino di Wanda Nara: "Il finale del film è sempre lo stesso, se non cambiano la storia e i protagonisti". La signora Icardi resta convinta che il motivo dell'esclusione di Mauro sia sempre legata al tradimento a Maxi Lopez e non a questioni tecniche.