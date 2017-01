Fifa, ufficiale: dal 2026 il Mondiale sarà a 48 squadre

Dopo tanta attesa è arrivata l'ufficialità: dal 2026 la fase finale della Coppa del Mondo di calcio sarà disputata da 48 squadre e non più da 32 come accade attualmente. A comunicarlo è il presidente della Fifa Gianni Infantino con un Tweet. I raggruppamenti della fase finale saranno 16 con tre Nazionali ciascuno. La scelta è stata dettata anche da motivi commerciali: un Mondiale a 48 squadre, secondo uno studio di Zurigo, varrebbe 630 milioni di dollari rispetto a quello in programma in Russia nel 2018 composto da 32 formazioni.

Ogni team giocherebbe sempre al massimo 7 partite (qualora dovesse accedere alla finalissima). Dopo i veloci gironcini si partirebbe con l'eliminazione diretta dai sedicesimi. Tra le novità introdotte vi è l'uso del ranking Fifa con la squadra testa di serie che giocherebbe subito le prime due gare per evitare un eventuale 'biscotto' nella terza. Un'altra innovazione al vaglio è l'abolizione dei supplementari: in caso di parità fino ai quarti si calceranno direttamente i rigori.