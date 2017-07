Euro Under 21, Bernardeschi l'unico italiano in Top-11

L'Italia di Gigi Di Biagio si era presentata ai nastri di partenza dell'Europeo Under 21 come una delle formazioni da battere. Gli Azzurrini, invece, nonostante l'enorme mole di talento a disposizione, sono stati protagonisti di un Europeo in chiaro-scuro che ha visto la squadra di Di Biagio qualificarsi alle semifinali solo grazie al pareggio della Repubblica Ceca, e poi venire eliminata con un perentorio 3-1 dalla Spagna. Ad aggiudicarsi la manifestazioni è stata la Germania, che l'Italia aveva piegato per 1-0 nella terza e decisiva partita del girone.

Al termine della rassegna, è stato annunciato il miglior 11 dell'Europeo e, tra i titolari, compare il solo Federico Bernardeschi a difendere i colori azzurri. "L'attaccante della Fiorentina - si legge -, ha mostrato tutta la propria classe nel cammino degli azzurrini fino alla semifinale, mettendo anche a segno gol decisivi". Oltre a quelli della Fiorentina, possono però sorridere anche i tifosi dell'Inter, visto che nel 4-4-2 scelto dalla Uefa c'è spazio anche per il neo acquisto nerazzurro Milan Skriniar, reduce da una buona stagione con la maglia della Sampdoria in Serie A.

Ecco la Top-11 scelta dalla Uefa (4-4-2):

Julian Pollersbeck (Germania); Milan Skriniar (Slovacchia), Jeremy Toljan (Germania), Niklas Stark (Germania), Yannick Gerhardt (Germania); Maximilian Arnold (Germania), Dani Ceballos (Spagna, eletto miglior giocatore del torneo), Max Meyer (Germania), Saul Niguez (Spagna); Marco Asensio (Spagna), Federico Bernardeschi (Italia).