Europei Under 21: Germania in finale, battuta l'Inghilterra ai rigori

A Tychy in Polonia, nella prima delle due semifinali degli Europei Under 21, la Germania batte per 6-5 l'Inghilterra ai calci di rigore e conquista l'accesso alla finale di venerdì 30 giugno. La partita è terminata 2-2 alla fine dei tempi regolamentari, con le reti di Gray e Abraham per gli inglesi e i gol di Selke e Platte per i tedeschi. Ai rigori il protagonista è il portiere tedesco Pollersbeck, che para i tiri di Abraham e Redmond.

La prima occasione da gol è per l'Inghilterra dopo appena tre minuti di gioco; bellissima azione di Hughes sulla destra che salta tre difensori, entra in area e mette in mezzo, ma Baker viene anticipato dal tedesco Jung, che manda il pallone in corner. Due minuti dopo ancora l'Inghilterra vicino al gol; questa volta è Chalobah a rendersi pericoloso con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. La Germania è in difficolta, ma gli inglesi non ne approffitano, sbagliando un'altra facile occasione al decimo minuto con Gray, che, tu per tu con il portiere tedesco, si fa ipnotizare, spedendo il pallone tra le braccia di Pollersbeck. Al quarto d'ora si fa vedere anche la Germania; cross di Arnold per Selke, che di testa manda il pallone di poco a lato. Un minuto più tardi, sono ancora i giovani inglesi a sfiorare la rete del vantaggio; punizione di Huges, che pesca tutto solo in area Abraham, ma il colpo di testa dell'attaccante è troppo centrale e viene respinto facilmente da Pollersbeck. Dopo aver sofferto per più di venti minuti, la Germania prende in mano la partita e nel giro di due minuti sfiora il vantaggio in due occasioni: prima con Selke che dal limite calcia troppo centrale e poi con un missile di Toljan che però finisce alto sopra la traversa. Alla mezz'ora son ancora i tedeschi a spingere e a sfiorare il vantaggio con una conclusione dal limite di Toljan, ma è bravissimo Pickford a deviare il pallone in corner. I tedeschi passano però cinque minuti più tardi; Toljan va via sulla destra e mette in mezzo dove Selke, tutto solo, appoggia di testa il pallone in rete, firmando il gol dell'1-0. L'inghilterra però reagisce e nel finale del tempo trova il gol del pareggio con Gray, che, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sfrutta una mischia in area e batte Pollersbeck, mandando le squadre all'intervallo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo sono i tedeschi a partire meglio sfiorando la rete del 2-1, dopo appena 50 secondi di gioco, con un tiro di Meyer, che viene però respinto da Pickford. E' pero l'Inghilterra a portarsi in vantaggio al 50'; bella azione di Hughes che, dopo aver saltato due uomini sulla destra, mette in mezzo dove trova Abraham, che, tutto solo, mette il pallone in rete. La Germania reagisce e al 60' ha la palla del pareggio con Toljan, ma la conclusione del difensore tedesco finisce di poco a lato. Continua il pressing dei tedeschi, che al 70' trovano il gol del pareggio; corner di Arnold e colpo di testa di Platte, entrato da soli 5 minuti, che infila il pallone in rete. La Germania, galvanizzata dal pareggio, ha subito la palla per portarsi sul 3-2, ma il tiro di Philipp è troppo angolato e finisce fuori. Un minuto dopo sono ancora i tedeschi a sfiorare il vantaggio; cross di Toljan che trova in area Gnabry, che tutto solo spedisce il pallone tra le braccia di Pickford. All'78' il direttore di gara annulla una rete del tedesco Platte, che, al momento del cross, si trovava in posizione irregolare; graziata così la difesa inglese, che si era dimenticata dell'attaccante dello Schalke. Nel recupero è la Germania ad andare vicino al gol con Arnold che, dopo aver saltato un uomo, fa partire un missile dal limite dell'area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Nei supplementari, dopo nemmeno 40 secondi, è la Germania ad avere la palla del vantaggio; cross di Toljan dalla destra per Platte, che però viene anticipato da un super intervento di Pickford, che salva il risultato. Sono anccora i tedeschi, nel finale di tempo, ad avere l'occasione del 3-2, ma la conclusione di Philipp finisce alta. Nel secondo tempo supplementare parte forte l'Inghilterra; Ward va via sulla destra e mette in mezzo per Swift, ma il colpo di testa dell'inglese non è preciso e finisce a lato di Pollersbeck. L'occasione da gol più clamorosa è pero per la Germania al 115'; Toljan va via sulla destra e mette in mezzo, dove per un soffio manca l'appuntamento con il gol Amiri.

Ai rigori inizia a calciare la Germania con Arnold che spiazza Pickford, risponde però Baker per l'Inghilterra che pareggia i conti. Il portiere degli inglesi si rifà subito dopo parando il rigore di Gerhardt, non ne approfitta però Abraham che si fa parare il tiro degli undici metri. Dopo i gol di Philipp, Meyer e Amiri per la Germania e le reti di Chilwell e Ward per gli inglesi, si presenta Redmond per calciare il penalty decisivo. Il tiro del calciatore del Southampton è però poco angolato e viene parato da Pollersbeck, che regala alla Germania il primo posto nella finale di venerdì.