Gianluigi Donnarumma ha parlato alla vigilia della semifinale degli Europei Under 21, che vedrà gli azzurrini affontare l'ostica Spagna; il portiere si è voluto presentare davanti alla stampa nonostante il consiglio negativo del mister Di Biagio, che ha chiesto ai giornalisti di non fare domande sul mercato, ma solo sulla partita di domani. "Sono sereno, penso solo alla partita di domani - ha affermato Donnarumma - mi spiace solo per questa situazione, ma sono tranquillo e deciderò cosa fare solo dopo la Nazionale".

In conferenza ha anche parlato il mister degli azzurrini Luigi Di Biagio: "Gli spagnoli giocano bene, sono forti sia a livello fisico sia a livello mentale - ha affermato il mister azzurro - ma penso che noi abbiamo le qualità per poter vincere; la Spagna parte favorita e a noi serve fare un'impresa". Di Biagio ha anche risposto alle accuse, fatte dal mister della Slovacchia Under 21 Pavel Hapal, sul presunto "biscotto" fatto con la Germania: "Sono pesanti e ridicole le affermazioni del c.t slovacco - ha attaccato Di Biagio - la Uefa dovrebbe prendere dei provvedimenti, perchè questo è un brutto gesto e va punito".