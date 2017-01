Coppa d'Africa 2017: Burkina Faso e Camerun in semifinale

Burkina Faso e Camerun sono le prime due semifinaliste della Coppa d'Africa 2017. La squadra di Duarte regola 2-0 la Tunisia grazie alle reti di Aristide Bancé e di Nakoulma siglate nei minuti finali e affronterà ora la vincente di Egitto-Marocco. I Leoni Indomabili, invece, eliminano 5-4 ai calci di rigore (dopo lo 0-0 nei 120' regolamentari) il Senegal di Koulibaly e Keita Balde: decisivo la parata di Ondoa sul penalty di Mané.





la prima palla gol è delche non riesce ad indirizzare in porta il servizio di Traoré. Il talento dell'scheggia poi la traversa al 22'. Laè comunque viva e al 31' sfiora la rete con un tiro di Ben Amor fuori di un soffio. Il tecnico del, manda in campo Aristidee la mossa si rivela indovinata tanto che il numero 15 porta in vantaggio i suoi con una punizione vincente all'81'. Con latutta sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, ilraddoppia in contropiede con un lampo diche supera agevolmente il portiere Mathlouthi, uscito alla disperata in mezzo al campo, e infila con facilità in fondo al sacco. Ilvice-campione nell'edizione 2013, può far festa per aver raggiunto la semifinale mentre la Tunisia abbandona la Coppa d'Africa.Nelspazio al laziale Keita, schierato nel tridente conl'unica punta èalle sue spalle. La prima e unica occasione del primo tempo è del Senegal con un colpo di testa didi poco alto sopra la traversa. I ritmi si alzano nella ripresa esfiora il gol con una conclusione parata da Diallo. Nel finale gran botta direspinta da Ondoa sui piedi diche non concretizza il tap-in. Si va così ai supplementari. Al 106' Zoua, lanciato a rete, calcia addosso a Diallo che respinge come meglio può. Al 111' èa sparare alto da ottima posizione su cross di Ciss. A decidere la qualificazione sono così i calci di rigore: l'unico adelche si fa ipnotizzare dail quinto e decisivo penalty. Ilvola così in semifinale e affronterà la vincente dieliminato.