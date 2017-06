Arturo Vidal non ha per niente superato l'eliminazione dalla Champions League, subita dal suo Bayern Monaco nel match contro il Real Madrid con due gol in posizione irregolare di Cristiano Ronaldo e l'espulsione, molto discussa, dell'ex bianconero. Il giocatore cileno, alla vigilia della semifinale della Confederations Cup tra Cile e Portogallo, ha attaccato duramente la stella del Real Madrid: "Ronaldo è un presuntuoso, per me non esiste - ha affermato Vidal - Ho detto al mio compagno del Bayern, Joshua Kimmich, che ci incontreremo di nuovo in finale“.

Parole durissime quelle di Arturo Vidal, che domani spera di prendersi la sua rivincita personale contro Cristiano Ronaldo. Il Pallone d'Oro per ora non ha risposto alle provocazioni del giocatore cileno, ma di sicuro domani in campo cercherà di zittire Vidal, conquistando la finale della Confederations Cup.