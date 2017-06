Confederations Cup: Germania-Cile finisce 1-1; Stindl risponde a Sanchez

Alla Kazan Arena finisce in parità il big match del Gruppo B della Confederations Cup tra Germania e Cile, 1-1. Succede tutto nel primo tempo: al gol in apertura di Alexis Sanchez per i sudamericani, risponde la rete di Stindl per i tedeschi. Nell'altra partita del girone, non vanno oltre il pareggio anche Australia e Camerun per 1-1; alla rete del momentaneo vantaggio di Anguissa per gli africani, impatta Milligan su rigore nella ripresa.



Nel match clou del Gruppo B della Confederations Cup, partono meglio i sudamericani che al sesto minuto passano in vantaggio con una rete di Sanchez; che con questo gol diventa il miglior marcatore della nazionale cilena, sorpassando Marcelo Salas. La Germania potrebbe subito pareggiare con Draxler, ma il tiro del talento del PSG sfiora l'incrocio dei pali. Dieci minuti più tardi è ancora il Cile a rendersi pericoloso con Vargas, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. I campioni del mondo trovano il pareggio al 40esimimo minuto: bella azione sulla sinistra di Hector che, dopo aver saltato un uomo, mette in mezzo dove trova Stindl, che tutto solo mette il pallone in rete, portando la Germania sul risultato di 1-1. Nei minuti di recupero il Cile ha l'occassione di riportarsi in vantaggio, ma è bravissimo Ter Stegen che respinge un potente tiro di Sanchez, mandando i suoi all'intervallo in parità. Nella ripresa sono ancora i sudamericani ad andare vicinissimo al gol del vantaggio con una punizione dal limite di Sanchez, ma il tiro dell'attaccante dell'Arsenal sfiora la traversa. Il Cile continua ad attaccare costringendo la Germania a difendere con tutti i suoi uomini; al 60esimo è Vidal ad avere l'occasione del 2-1, ma da due passi spedisce di testa il pallone sopra la traversa. Dopo 15 minuti in cui le due squadre prendono fiato, torna in attacco la Germania, che sui piedi di Stindl ha la palla per segnare il gol della vittoria; ma il tiro del tedesco viene respinto da un super intervento di Herrera, che permette alla sua squadra di ottenere un punto.





Finisce 1-1 anche l'incontro tra, le altre due squadre presenti nel Girone B. Parte forteche al quarto d'ora ha la palla per andare in vantaggio; ma la conclusione diviene respinta da Ondoa. Nel finale di tempo si fa vedere ilcon una botta dai 30 metri di Fai; ma il tiro viene respinto brillantemente da. La squadra africana non molla e continua a spingere, trovando il gol del 1-0 nei minuti di recupero con un bellissimo pallonnetto di, che porta ilin vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco. Nel secondo tempo sono ancora gli australiani a rendersi subito pericolosi, questa volta è, che dopo aver ricevuto il pallone in area, fa partire da posizione favorevole il destro, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.continua a spingere per cercare il pareggio; al 58esimo l'episodio che cambia la partita:stendein area di rigore enon può far altro che assegnare il rigore all'Australia. Dal dischetto vache trasforma il penalty, fissando il risultato sull'1-1. Negli ultimi dieci minuti dell'incontro è la squadra africana ad essere più incisiva, sfiorando il vantaggio in due occasioni: prima con, che all'80esimo colpisce di testa da pochi passi spedendo il pallone sopra la traversa, e poi nel recupero è ancora l'attaccante delad aver la palla della vittoria, ma il suo tiro viene respinto da un difensore. Un pareggio che serve poco a entrambe le squadre, che in classifica generale son appaiate al terzo posto con un punto, distanzate di tre lunghezze da Cile e Germania, che comandano il gruppo a quota quattro punti.