Confederations Cup: Ronaldo piega la Russia, Portogallo ok

Arriva la prima firma di Cristiano Ronaldo sulla Confederations Cup: a Mosca il Portogallo supera 1-0 la Russia padrona di casa e va in testa al gruppo A con 4 punti, uno in più della nazionale locale. Dopo il pari all'esordio col Messico, i lusitani campioni d'Europa in carica si impongono in virtù della rete di CR7 in avvio con un gran colpo di testa. in campo 78 minuti il neo milanista Andrè Silva, pericoloso in un paio di occasioni.

Primo successo in Confederations Cup per il Portogallo che, dopo l'1-1 col Messico, vince a Mosca contro la Russia per 1-0: decisivo il gol di Cristiano Ronaldo in avvio. All'8' CR7 si fa trovare tutto solo sul secondo palo e incorna facilmente in rete il pallone proveniente da sinistra calciato da Guerreiro. I lusitani dominano col possesso palla orchestrato in mediana da Bernardo Silva e Andrè Gomes, e al 32' sfiorano il raddoppio ancora con Ronaldo, il cui tiro è respinto da Akinfeev. Prima dell'intervallo si vede la Russia con Smolov che, servito in area da Samedov, calcia malamente a lato col mancino.

Nella ripresa è ancora il Portogallo a rendersi pericoloso ed è Andrè Silva, neo acquisto del Milan, ad impegnare seriamente Akinfeev con un gran colpo di testa. Poco dopo, al 58', ci riprova ma l'incornata è debole e viene respinta. Problemi di mira anche per Cristiano Ronaldo che al 63' colpisce a botta sicura ma non non trova il 2-0. La Russia fatica, ci prova col cuore più che con la testa ma Rui Patricio non rischia nulla: l'ultimo brivido arriva al 92' col colpo di testa di Dzhikiya che però finisce alto sopra la traversa. Nel gruppo A il Portogallo sale a 4 punti mentre la Russia resta a 3.