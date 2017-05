Argentina più serena: tolta la squalifica a Messi

In Argentina tirano tutti un grande sospiro di sollievo perchè l'Albiceleste potrà contare su Lionel Messi per le delicatissime gare di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro Uruguay, Venezuela, Perù ed Ecuador. La Fifa infatti ha accolto il ricorso dell'Afa contro le 4 giornate di squalifica inflitte alla 'Pulce' per presunti insulti al guardalinee nella gara col Cile e ha revocato per intero la sanzione.

In Argentina speravano in una riduzione da 4 a 2 turni, addirittura è arrivata l'assoluzione piena nei confronti dell'asso del Barcellona. Questo il comunicato: "Il comitato della FIFA ha accolto l'appello della Federazione Argentina a nome del giocatore Lionel Messi, contro la decisione adottata nei suoi confronti, revocando le sanzioni imposte. Dopo l'audizione di Zurigo del 4 maggio 2017, il Comitato ha annullato l'iniziale decisione del Comitato Disciplinare del 28 marzo 2017, che aveva trovato colpevole Messi nell'infrazione dell'articolo 57 dopo aver rivolto insulti ad un assistente dell'arbitro".

Poi ancora: "Le prove disponibili non erano sufficienti per stabilire la sanzione. Il Comitato sottolinea comunque l'importanza di dimostrare sempre rispetto nei confronti dei direttori di gara. Alla luce di questa decisione, la sospensione di quattro giornate imposte a Lionel Messi, entrata in vigore il 28 marzo 2017, e l'ammenda di 10 mila CHF sono state revocate".