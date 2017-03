Argentina: insulti al guardalinee, 4 turni di stop a Messi

L'Argentina perde Lionel Messi per le prossime 4 gare di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. La Fifa ha infatti deciso di sanzionare con una maxi-squalifica il campione del Barcellona, reo di aver pesantemente insultato il guardalinee durante il match contro il Cile, vinto 1-0 dall'Albiceleste con un rigore trasformato dallo stesso numero 10. La comunicazione del massimo ente del calcio mondiale arriva a poche ore dalla sfida con la Bolivia, sul difficile campo di La Paz, a oltre 3mila metri di altitudine.

Oltre a saltare la partita con 'La Verde', Messi non sarà a disposizione del ct Bauza anche per 3 degli ultimi 4 incontri che attendono la Nazionale di Buenos Aires da qui alla fine delle qualificazioni. In un girone in cui passano le prime tre e la quarta va ai playoff, l'Argentina si trova in terza posizione con due lunghezze in più sulla coppia Ecuador-Cile, attualmente quinte. Ad inchiodare Messi sarebbero state le immagini analizzate dalla Fifa: l'arbitro, infatti, aveva scagionato il giocatore affermando nel referto di non aver sentito gli insulti diretti al suo collaboratore. La Pulce si stava lamentando del trattamento non proprio amichevole ricevuto dai difensori cileni.