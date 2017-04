Argentina: esonerato il ct Bauza, Sampaoli in pole

E' costata carissimo a Edgardo Bauza la sconfitta per 2-0 subita in Bolivia nel girone di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: il 'Paton', infatti, non è più il commissario tecnico dell'Argentina. A comunicarlo è il numero uno della federazione calcistica locale, Claudio Tapia, al termine di un incontro con il rappresentante dell'allenatore, Gustavo Lescovich. Lo stesso numero dell'Afa volerà nelle prossime ore in Spagna per cercare il sostituto: in pole position c'è attualmente Jorge Sampaoli.

Il ciclo di Bauza sulla panchina dell'Argentina si chiude dopo solo 3 vittorie in otto incontri e una serie infinita di polemiche per la mancata convocazione di giocatori come Icardi dell'Inter. Molto probabilmente l'ormai ex ct prenderà un indennizzo di 1 milione e 300mila dollari dalla federazione per l'esonero. In casa Albiceleste si pensa già al nome del sostituto con Sampaoli che è il principale candidato. L'attuale tecnico del Siviglia può liberarsi con un anno d'anticipo dal club spagnolo pagano una penale di 1,5 milioni di euro. Una volta in Spagna, però, Tapia potrebbe fare un tentativo per Simeone dell'Atletico Madrid. Il Cholo potrebbe essere tentato da un'avventura alla guida della Nazionale.