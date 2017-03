"Ci sono tanti giornalisti che mi stanno davvero rompendo le scatole con Icardi. Per ora non è convocato, quando succederà qualcosa a Higuain o a Pratto lo chiamerò". Chiamato a esprimersi per l'ennesima volta sulle mancate convocazioni in Nazionale di Mauro Icardi, il commissario tecnico dell'Argentina Edgardo Bauza sbotta ai microfoni di Closs Continental e perde la pazienza di fronte a quello che sta diventando un vero e proprio tormentone.



La corsa verso idiè in salita per la, chiamata a non sbagliare le prossime partite contro. Partite nelle quali il capitano dell'Inter la farà ancora una volta da spettatore: "- aggiunge Bauza parlando ancora di-. Tengo d'occhio ancheche sarà probabilmente il futuro della, ma per questioni anagrafiche e d'esperienzaverrà prima di lui".