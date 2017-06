Amichevoli: Francia show, Inghilterra battuta

Immediato riscatto per la Francia di Deschamps che, dopo la sconfitta per 2-1 in Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, vince a Stade de France per 3-2 contro i "cugini" dell'Inghilterra, reduci dal 2-2 in Scozia. Partita a tratti dominata dai Bleus che ribaltano lo svantaggio iniziale di Kane con Umtiti e Sidibè, poi nella ripresa, dopo il 2-2 su rigore dell'ispirato Kane, trovano il gol vittoria con Dembelè.

Test di lusso a Stade de France dove la Francia di Deschamps ospita l'Inghilterra di Southgate. Due nazionali non al meglio visto che i Bleus vengono dal ko in Svezia mentre gli inglesi hanno fatto 2-2 in Scozia nelle qualificazioni a Russia 2018. Il match si sblocca subito perchè al 9', su una bella ripartenza, l'Inghilterra fa 1-0 con Kane che insacca da due passi sul cross basso da sinistra di Bertrand. I padroni di casa non stanno a guardare, al 16' Dembelè sfiora il pari, poi al 22' arriva l'1-1 di Umtiti che raccoglie e realizza sulla respinta di Heaton dopo l'incornata di Giroud. La Francia preme, Heaton è decisivo su Mbappè e Dembelè, ma non può nulla al 43' su Sidibè che realizza a porta vuota.

La ripresa inizia nel segno dell'Inghilterra, come in avvio, e arriva il 2-2: Varane commette fallo in area su Alli, viene espulso e Kane al 47' firma il rigore del pareggio e la sua prima doppietta in nazionale. Il gol degli inglesi non ferma la Francia che torna ad attaccare e si affida al talento di Mbappè: il gioiello del Monaco al 71' colpisce la traversa ma al 78' sforna l'assist per Dembelè che riceve in area e col destro in diagonale fa secco Butland. E' la rete decisiva che regala la vittoria alla Francia, la prima dal 2011 contro l'Inghilterra.

Nelle altre amichevoli giocate in giornata, finisce 1-1 il derby scandinavo tra Norvegia e Svezia (Armenteros all'81' replica al vantaggio norvegese di Elyounoussi al 44'), il Cile perde a sorpresa 3-2 contro la Romania nonostante il 2-0 di vantaggio dopo 18' (gol partita di Baluta all'83') mentre la Colombia strapazza 4-0 il Camerun. Per i Cafeteros doppietta del difensore Mina, gol del vantaggio di James Rodriguez al 16' e poker di Izquierdo all'85'.