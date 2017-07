Napoli: tutti i record stagionali, tra punti e gol fatti

Con il 4-2 di Marassi contro la Sampdoria, che ha chiuso ufficialmente la stagione, il Napoli può guardarsi indietro con la consapevolezza di aver fatto un gran campionato, condito però da molti rimpianti. In questo 2016/2017, gli azzurri hanno collezionato una serie di record societari che possono inorgoglire la squadra di Sarri e che Bwin racconta in una nuova infografica. Numeri che, però, non hanno portato soddisfazione al San Paolo, nonostante sia comunque stato raggiunto il preliminare di Champions grazie ad un gran gioco espresso.

La stagione del Napoli passa inevitabilmente attraverso le sue statistiche: nelle 38 giornate di Serie A sono stati raccolti 86 punti, frutto di 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Mai nessuno, nella storia del club partenopeo, era arrivato a tale cifra. Una stagione fantastica, statistiche alla mano, che però non hanno portato il più grande desiderio di tutti, tifosi e società: lo scudetto. Quello che Aurelio De Laurentiis spera di portare un giorno sulle maglie azzurre. Basterà ripartire da quanto fatto quest'anno, limitando però i passi falsi nel corso della stagione e, magari, estendendo alle 38 giornate della Serie A 2017/2018 quanto fatto nel girone di ritorno del campionato appena concluso.