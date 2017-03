Mexes scatenato su Instagram: compleanno con barba viola. Foto

Nonostante non abbia ancora trovato una squadra, Philippe Mexes non ha certo perso il sorriso e la voglia di scherzare. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, infatti, il difensore francese ex Milan e Roma ha pubblicato un divertente selfie su Instagram dove, irriconoscibile, compare con una lunga barba viola, il suo modo di ringraziare le tante persone che in queste ore - attraverso i social - gli stanno facendo gli auguri.



Conclusa la sua esperienza con la maglia del Milan la scorsa estate dopo cinque stagioni con 114 presenze e 7 reti, Mexes è tuttora svincolato e alla ricerca di un nuovo ingaggio. Nel corso della sua carriera ha indossato altre due casacche: quella dell'Auxerre, dal 1999 al 2004, e quella della Roma dove militò dal 2004 al 2011 prima appunto di trasferirsi a Milano sponda rossonera. Vanta anche 29 presenze e un gol con la Nazionale francese.







