Maradona? Fuoriclasse anche a letto. Parola della sua ex

"Diego è stato il miglior partner che ho avuto dal punto di vista sessuale, lui dice lo stesso di me. Tra noi c’era chimica e nessun altro può superare quei momenti. Facemmo l’amore in Colombia, in una piscina, durante una festa piena di gente. Maradona mi chiedeva di vestirmi da poliziotta, il suo sesso orale da 1 a 10 vale 8. La notte più bella della mia vita l’ho trascorsa con Diego, su una spiaggia deserta dei Caraibi. Diego è stato il mio amore più grande, l’ho sempre detto"

Queste le parole di Veronica "Veru" Ojeda, l'ex di Diego Armando Maradona, che ha raccontato senza filtri la sua vita amorosa con El Pibe de Oro a Rating Cero. La sua valutazione promuove il calciatore a pieni voti anche tra le lenzuola quindi.

Veronica non è una ex qualsiasi del campione argentino: è lei infatti ad essere la madre di Diego Ferdinando, il figlio di Maradona, nato nel febbraio del 2013.